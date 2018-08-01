Эксперты установили, что советницу мэра Херсона Гандзюк облили серной кислотой

Веществом, которым в Херсоне облили общественную активистку, советницу мэра города Екатерину Гандзюк, является серная кислота.

Об этом сообщил заместитель начальника Херсонского областного управления МВД Николай Вербицкий, передает Khersonline.

Он добавил, что к такому выводу пришли эксперты, которые провели анализ вещества. Всего нападающий выплеснул на Гандзюк около литра жидкости. Вследствие этого у нее пострадали туловище, рука - более 30% тела - и левый глаз.

Также Вербицкий добавил, что дело о нападении на Гандзюк переквалифицировано как покушение на убийство с особой жестокостью.

Как известно, 31 июля, в Херсоне утром неизвестный облил неустановленным веществом управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерину Гандзюк. Позже Гандзюк прокомментировала нападение