«На первом блокпосту их узнали и пропустили»: в полиции сообщили подробности задержаний подозреваемых в убийстве «Сармата»

Полиция провела комбинацию по задержанию четырех подозреваемых в убийстве участника АТО и общественного активиста Виталия «Сармата» Олешко.

Об этом во время брифинга рассказал начальник ГУ ЧП в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает «Интерфакс-Украина».

- На первом блокпосту их узнали и пропустили... потому что мы не знали, есть ли у них оружие, нет оружия, – рассказал Комиссаров.

По его словам, после прохождения первого блокпоста, подозреваемые «были уверены, что они проехали, что к ним нет вопросов». За мужчинами двигалась машина правоохранителей.

- На другом блокпосту их уже задержали, – отметил начальник полиции.

Задержали их на Приазовском блокпосту, оружие изъяли. В полиции уточнили, что один из подозреваемых ранее был судим за разбои, кражи.

Также Комиссаров добавил, что правоохранители будут проверять, каким образом в сеть попали фотографии задержанных.

- Будем проверять, где утечка информации, где, кто сфотографировал, – объяснил он.

В то же время, полиция пока не говорит, как подозреваемые распределяли роли в совершении преступления. Комиссаров утверждает, что над этим сейчас работает следствие.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя - бывшего бойца «Донбасса» Виталия Олешко. От полученных ран Олешко скончался. Позже полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в убийстве экс-бойца «Донбасса» Олешко.

Отметим, что экс-комбат «Торнадо» заявил, что убийца «Сармата» перешел из его батальона в полк «Азов» под покровительство зама Авакова.