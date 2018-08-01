Киевский суд восстановил в должности прокурора Белого, задержанного за взятку вместе с «зятем Кивалова»

Суд восстановил в должности бывшего заместителя прокурора Подольского района Киева Алексея Белого, которого подозревают в получении 150 тыс. долларов взятки.

Такое решение Киевский апелляционный административный суд принял 18 июля.

«Восстановил Белого Алексея Владимировича в должности прокурора Киевской местной прокуратуры № 7», – говорится в приговоре.

Суд согласился признать противоправным и отменить приказ об увольнении Белого и лишении его чина «советник юстиции».

Также коллегия постановила выплатить экс-прокурору заработок за два с половиной года «вынужденного прогула» – 467 893 гривен без учета налогов.

Заработок за один месяц, 15 72 гривен, Белому должны выплатить немедленно, как и восстановить в должности.

Бывший прокурор уже пытался обжаловать свое увольнение в суде – в апреле этого года его иск рассматривал Окружной административный суд Киева. Тогда судьи отказали ему во всех его просьбах, отметив, что Белого правомерно уволили за нарушение присяги.

В свою очередь, коллегия апелляционного суда решила, что служебное расследование, на основании которого чиновника уволили, было «формальным и поверхностным».

В ходе него, по мнению судей, исследовались исключительно материалы уголовного производства по подозрению Белого, но не обстоятельства, свидетельствующие о совершении ним дисциплинарного проступка.

Напомним, в ноября 2015 года правоохранители задержали экс-прокурора Подольского района Киева Сергея Нечипоренко и действующего на тот момент заместителя прокурора этого района Алексея Белого. На них открыли дело за взятку в 150 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Позже суд назначил им арест с альтернативой залога в 3,45 миллиона гривен.

СМИ называют Сергея Нечипоренко зятем нардепа от «Опоблока» Сергея Кивалова. Однако сам депутат это отрицает, как и то, что его дочерью является Ирина Орехова, жена Нечипоренко.