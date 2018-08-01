В Николаев съехались более 400 резервистов для обучения в артбригаде ВМС

В Николаеве 406-я отдельная артиллерийская бригада ВМС Украины приняла более 400 резервистов для их дальнейшего обучения.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Резервисты прибыли в бригаду в среду утром, 1 августа, из 17 областей Украины. В дальнейшем военнослужащие запаса отправятся в различные учебно-тренировочные центры, где они закрепят уже имеющейся опыт, ознакомятся с новыми методиками, вооружением и техникой, а также получат опыт взаимодействия в воинских структурах. После обучения резервисты получат специальности, в которых нуждается 406-я отдельная артбригада ВМС ВС Украины.

По прибытию участников военных сборов регистрируют и распределяют. После этого резервистам выдают новую воинскую форму и снаряжение. После этого их располагают в казарме бригады на территории 198-го учебного центра ВМС.

Михаил Юрченко – Сегодня начинаются сборы оперативного резерва №1. Военнослужащие, которые находятся в резерве, по первой команде собираются в своих военкоматах и прибывают до места службы, где они прописаны, где они проходили службу и обучение на специальности, – пояснил заместитель комбрига по морально-психологическому обеспечению подполковник Михаил Юрченко.

Также подполковник Юрченко отметил, что значительная часть резервистов уже ранее выразили желание продолжить воинскую службу в 406-й артбригаде по контракту.

– Сейчас личный состав приходит мотивированный. Около 20% уже желают подписать контракт, еще приблизительно 30% – посмотрят, обучатся и примут окончательное решение, – сказал Юрченко.

Валерий Яковенко Одним из таких резервистов, который захотел продлить службу, оказался старший маторс ВМС Валерий Яковенко из Винничины. Ранее он уже проходил службу в зоне проведения антитеррористческой операции на Донбассе и рассказал, что снова готов по приказу выехать в зону Операции объединенных сил в составе 406-й ОАБр.

– После учения я подписываю контракт, – сказал резервист Яковенко.

Отметим, что обучение резервистов продлится около месяца и все участники сборов в зависимости от специальности попадут в учебные центры ВСУ по всей стране.

Напомним,начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что в случае обострения украинскую армию пополнят 100 тысяч резервистов.