В Николаеве директор лицея заявил об избиении участковым после отказа забрать повестку – полицейские отрицают

Руслан Жовтоножко В Николаеве 1 августа в СМИ появилась информация, что участковый якобы избил директора лицея торговли и ресторанного бизнеса Руслан Жовтоножко после отказа взять повестку. Полицейские отрицают это и завили, что это руководитель учебного заведения вел себя агрессивно относительно правоохранителя и опубликовали видео происшествия.

Конфликт между Жовтоножко и участковым якобы произошел около 08:00, пишет «БлиNКом». Замдиерктора сообщила, что якобы директор лицея приехал по документы и его уже в учебном заведении ждал сотрудник Ингульского отдела полиции, который сообщил, что должен вручить повестку с вызовом Жовтоножко к правоохранителям.

«Руслан Алексеевич ответил, что он находится на больничном и более того, оформляется в стационар, потому никаких повесток он брать не намерен. Сотрудник полиции ответил, что его не волнуют все эти обстоятельства, и что он должен вручить Руслану Алексеевичу повестку, которую Жовтоножко, насколько мне известно, пытались вручить, но безуспешно, еще вчера. В какой-то момент между Жовтоножко и представителем райотдела вспыхнула словесная перепалка, которая очень быстро переросла в драку. Драка происходила и в приемной, и в кабинете директора на глазах нескольких его подчиненных», – рассказала заместитель Жовтоножко Инна Прийма, которая вызвала полицию.

По ее словам, приехавший на место конфликта заместитель начальника отдела полиции сказал, что якобы сотрудники лицея ничего не докажут и нападению подвергся именно его подчиненный.

При этом издание указывает, что Жовтоножко получил легкие телесны повреждения, которые могли быть получены им при толкотне и ударах об угол стола.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области в ответ на эту информацию сообщили, что видеозапись конфликта свидетельствует о ином.

«Из-за неоднократных отказов директора лицея получать повестки от полиции, участковый был вынужден фиксировать отказ на видео, на котором, в данном случае, видно, как чиновник и его подчиненные игнорируют правоохранителя. Сотрудник полиции предлагает должностному лицу принять повестку, и получает отказ. Тогда он предлагает официально подать и зарегистрировать ее через канцелярию приемной, и получает ответ от присутствующей в приемной кабинета директора женщины, что повестку должен отдать только наручно присутствующему директору. Поэтому участковый принимает решение вежливо оставить повестку на столе, однако выйти из помещения ему не удается – мешает директор, заталкивает полицейского назад в приемную, терзает и закрывает участкового в своем кабинете. Оба решают вызвать полицию», – сообщили в полиции и опубликовали видео конфликта, которое отснял участковый.

Заявление гражданина принято к рассмотрению и реагированию согласно нормам действующего законодательства, как и соответствующий рапорт полицейского. Также по данному факту проводится служебная проверка.

По информации «Преступности.НЕТ» директор лицея на протяжении нескольких месяцев отказывается получать повестку, являясь подозреваемым в трех уголовных производствах по экономическим преступлениям.

Напомним, что в Николаеве преподаватель обвинила директора торгового лицея Жовтоножко в нарушении прав сотрудников и выплате премий своей жене

Стоит отметить, что ранее Руслан Жовтоножко избирался в облсовет по спискам «Фронта Змін» и в 2014 году занял депутатское место Тараса Кремня. Также ранее сообщалось, что дочь депутата Ирина Жовтоножко оказалась единственной николаевской студенткой, которой экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк назначил академическую стипендию Кабинета Министров Украины.