В Киеве мужчина загорелся при попытке сжечь из-за мести автомобиль – поджигателя по запаху гари нашел служебный пес

В Голосеевском районе Киева мужчина получил ожоги рук, пытаясь сжечь автомобиль своего знакомого.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Злоумышленник облил машину бензином и поджег. Однако зажигательная смесь попала на одежду - и он загорелся сам.
Ночью в дежурную часть позвонил 36-летний киевлянин и сообщил, что на улице Золотоношский горит его автомобиль. На вызов выехали автопатрули, следственно-оперативная группа, кинологи, спасатели и врачи.
На месте происшествия правоохранители обнаружили обувь и часы. Служебный пес по кличке Метис-Миф взял след и привел полицейских к дому, где скрывался поджигатель.
«Во дворе частного дома оперативники задержали мужчину с ожогами рук. Им оказался 32-летний уроженец Херсонской области, который ранее отбывал наказание за различные преступления. Два года назад он освободился из мест лишения свободы», - рассказали в полиции.
Правоохранители также установили, что накануне между родственником задержанного и владельцем автомобиля произошел конфликт. В результате мужчина купил канистру бензина и поджег автомобиль оппонента.
Поджигателю объявлено о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Вознесенске во вторник, 31 июля, неизвестные в балклавах подожгли автомобиль местного предпринимателя.