В Николаевском морпорту пограничники выявили гражданина Индии с «подчищенным» паспортом моряка

В Николаевском торговом морском порту пограничники выявили гражданина Индии с самостоятельно исправленными удостоверяющие личность документами.
Об этом сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы
«В пункте пропуска «Николаевский МТП» во время оформления иностранного судна, которое пришло из Египта, пограничники обнаружили гражданина Индии с частично поддельным паспортом моряка. Иностранец подчистил и самостоятельно исправил установочные данные на информационной странице своего паспорта», – говорится в сообщении.
Гражданина Индии пограничники на территорию Украины не пропустили, а поддельный паспорт передали на хранение капитану судна.
Отмечается, что с начала года пограничники Херсонского отряда обнаружили 25 поддельных и 155 недействительных паспортных документов.
Напомним, что ранее в Николаевском морпорту таможенники нашли у моряка наркотики.