В Николаевском морпорту пограничники выявили гражданина Индии с «подчищенным» паспортом моряка

В Николаевском торговом морском порту пограничники выявили гражданина Индии с самостоятельно исправленными удостоверяющие личность документами.

Об этом сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы

«В пункте пропуска «Николаевский МТП» во время оформления иностранного судна, которое пришло из Египта, пограничники обнаружили гражданина Индии с частично поддельным паспортом моряка. Иностранец подчистил и самостоятельно исправил установочные данные на информационной странице своего паспорта», – говорится в сообщении.

Гражданина Индии пограничники на территорию Украины не пропустили, а поддельный паспорт передали на хранение капитану судна.

Отмечается, что с начала года пограничники Херсонского отряда обнаружили 25 поддельных и 155 недействительных паспортных документов.

Напомним, что ранее в Николаевском морпорту таможенники нашли у моряка наркотики.