В Киеве водитель внедорожника прострелил ногу одному из участников митинга с перекрытием дороги из-за сноса гаражей

В среду, 1 августа, в Киеве на улице Туполева, 12 водитель внедорожника прострелили ногу участнику митинга против сноса гаражей.

Об этом сообщает издание «Inforesist».

Утром коммунальщики КП «Благоустрій» под контролем полиции успели срезать ворота у части гаражей. Под вечер местные жители перекрыли движение на улице Туполева, постоянно переходя проезжую часть в районе остановки «Овощная база».

На улице образовалась пробка, возмущенные водители пытались ее проехать. Один из них попытался объехать активистов по тротуару и своим «Volkswagen Tiguan» чуть не давил людей. Митингующие пытались его остановить, но он вытащил пистолет и начал им угрожать. После того, как один из протестующих ударил водителя по лицу, тот выстрелил ему в ногу и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшего с касательным ранением ноги госпитализировали в больницу. Выстрел был произведен предположительно из револьвера под патрон Флобера.

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