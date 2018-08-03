Николаевского патрульного за взятку в ₴10 тысяч наказали штрафом в три раза больше и запретом работать в полиции 3 года

В Николаеве суд утвердил договор о признании виновности относительно обвиняемого, который в должности патрульного полицейского требовал 10 тысяч гривен взятки. Взяточника наказали штрафом в 1,7 тысяч гривен и запретили на три года работать в правоохранительных органах.

Об этом свидетельствует приговор Центрального районного суда Николаева.

Как известно, в Николаеве за вымогательство взятки задержали офицера патрульной полиции, который также пытался убежать от сотрудников правоохранительных органов. Позже в прокуратуре рассказали, что задержанный лейтенант патрульной полиции отобрал у потерпевшего паспорт, чтобы мотивировать заплатить взятку в 10 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует приговор Центрального районного суда Николаева.

В материалах говорится, что 18 апреля патрульный остановил мопед «Suzuki» и заприметил у водителя признаки алкогольного опьянения. Он предложил мопедисту за 10 тысяч гривен не оформлять акт об осмотре на опьянение и соответственно не составлять протокол об административном правонарушении.

Водитель мопеда попросил дать больше времени для сбора денег. 20 апреля обвиняемый отправил потерпевшему СМС с угрозами, а на следующий день приехал к нему на служебном автомобиле и отобрал паспорт в качестве «залога» до оплаты взятки.

8 мая потерпевший отдал взятку в 10 тысяч гривен патрульному и в этот момент его задержала полиция.

Позже обвиняемый подписал с прокурором договор о признании виновности в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Также стороны согласовали и наказание с вышеуказанной суммой штрафа и запретом работать в правоохранительных органах или суде три года.

В итоге судья Владимир Алейников утвердил эту сделку вместе с обусловленной мерой наказания.

Напомним, в Баштанском районе оперативники СБУ задержали двух полицейских, вымогавших взятку у водителя.