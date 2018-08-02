В Николаеве суд изменил личное обязательство на домашний арест задержанному за вымогательство взятки советнику Новоодесской РГА

В среду, 1 августа, Апелляционный суд Николаевской области изменил меру пресечения задержанному на взятке советнику главы Новоодесской РГА Владимиру Казакуце.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал собеседник в суде.

Как известно, в городе Новая Одесса 19 июля задержали за вымогательство взятки советника главы местной райгосадминистрации Владимира Казакуцу. Его задержали в холле РГА при получении неправомерной выгоды в размере 130 тысяч гривен, которую он вымогал за выдачу разрешения одесской фирме, которая хотела демонтировать кабель «Укртелекома», расположенный на территории Новоодесского района. Казакуца является штатным советником главы РГА Романа Сташука. Суд из-за проблем со здоровьем отпустил его под личное обязательство.

В ходе судебного заседания рассматривались апелляционные жалобы стороны гособвинения и защиты. Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона просила суд изменить меру пресечения на содержание под стражей. В свою очередь, адвокаты Казакуцы просили суд отменить уже имеющуюся меру пресечения.

Коллегия судей в составе Игоря Ливинского, Николая Миняйло под председательством Владимира Гулого решила полностью отказать в удовлетворении апелляционной жалобы стороне защиты и частично удовлетворить жалобу военной прокуратуры. В итоге задержанному на взятке советнику Новоодесской РГА Казакуце изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

В распоряжении редакции «Преступности.НЕТ» также имеется копия апелляционной жалобы военной прокуратуры об изменении меры пресечения.

Напомним, что что в декабре 2017 года Роман Сташук был назначенпредседателем Новоодесской РГА по приказу Президента Украины Петра Порошенко.

А в августе 2017 года Юрия Ипатенко, который был главой Новоодесского райсовета, оперативники СБУ задержали за вымогательство взятки размером в 45 тысяч гривен.

Также, в начале 2017 года был задержан житель города Новая Одесса, который вымогал 500 долларов США якобы для главы Новоодесской райгосадминистрации Евгения Вербина за покровительство при незаконной вырубке леса