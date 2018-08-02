На Николаевщине пьяный мужчина стрелял из автомата по заборам односельчан

В Березнеговатском районе правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который стрелял по заборам односельчан из автоматического оружия.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Николаевской области.

Сообщение о том, что на улице в селе Новоукраинка слышны выстрелы, поступило в полицейских около 11:00 сегодня.

Выехав на место происшествия, правоохранители выяснили, что 47-летний мужчина, находясь у своего товарища и проводя длительное время за рюмкой, начал стрелять из автоматического оружия.

Выпустив более полусотни патронов по заборам рядом расположенных домов односельчан, мужчина успокоился, и на момент прибытия полицейских сидел во дворе дома.

С места происшествия полицейские изъяли 55 гильз, два патрона, две пули и автомат с глушителем, который злоумышленник уже спрятал в пакет.

Сейчас сам задержанный ничего не объясняет и находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, происшествия и возможные варианты, как оружие могло оказаться у мужчины.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, в селе Железный Порт сотрудники полиции задержали пьяного жителя города Николаева, который ездил по курорту на своем автомобиле, и при этом несколько раз выстрелил в воздух из газового пистолета.