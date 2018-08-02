На Николаевщине браконьер выловил 4,2 килограмма рыбы – за сутки инспекторы обнаружили семь таких нарушений

В четверг, 2 августа на реке Висунь возле села Бурячки Казанковского района мужчина с помощью четырех сеток выловил 4,2 килограмма водных биоресурсов, а именно: 54 особи тарани, шесть особей линя, четыре особи окуня и одну щуку.

Об этом сообщает на сайте Николаевского рыбохранного патруля.

Браконьер нанесе рыбному хозяйству Украины ущерб в размере 5 тысяч 712 гривен. Так, согласно постановлению Кабмина «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания или уничтожения ценных видов водных биоресурсов», компенсация за один экземпляр щуки составляет 340 гривен, линя - 119 гривен, тарани - 85 гривен и окуня - 17 гривен.

В отношении правонарушителя составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Сети и незаконно добытую рыбу изъято. Материалы дела будут направлены в суд.

«Всего в течение суток Николаевским рыбоохранным патрулем было обнаружено семь правонарушений, из которых четыре - грубые нарушения правил рыболовства с ущербом на 5 тысяч 916 гривен. Также у нарушителей было изъято 18 незаконных орудий лова», - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 24 января, инспектор Николаевского рыбоохранного патруля совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела Государственной пограничной службы Украины «Николаев» и Очаковского отдела полиции задержали браконьеров.