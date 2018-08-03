В Николаеве суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки

В Николаеве суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 15-летней девочки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, местные жители сообщили, что 30 июля трое парней в центре села Кривая Балка на остановке изнасиловали девушку. Позже в полиции уточнили, что все трое задержаны и прошли экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 152 («Изнасилование, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса Украины. Полицейские установили, что пострадавшая в местном парке находилась в компании трех парней. Однако, по ее словам, из-за чрезмерного количества выпитого с подругой незадолго до происшествия алкоголя, интимные отношения она помнит только с одним из них, который провожал ее домой.

В результате суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании в виде круглосуточного домашнего ареста. Также в полиции сообщили, что на данный момент выясняется причастность еще двоих парней к уголовному преступлению в отношении несовершеннолетней. При этом сама потерпевшая, согласно ее показаниям, указала только на одного парня.

Напомним, что ночью 14 июня во дворе дома в самом центре Николаева изнасиловали 12-летнюю девочку. По подозрению в этом преступлении задержали трех парней, в компании которых она была. В полиции сообщили, что девочка сама попросилась в компанию трех парней, и они вместе распивали алкоголь. Двоим подозреваемым по 18 лет, третьему – 21 год. Судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко арестовал троих подозреваемых без возможности внесения залога.