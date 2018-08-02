На Львовщине задержали путану, которая брала с собой на «работу» двухлетнего ребенка

Во Львовской области путана выходила на «работу» вместе с маленькой дочерью. Пока мать предоставляла сексуальные услуги, девочка гуляла возле трассы.

Об этом говорится в сюжете«ТСН».

История о женщине стала резонансной после того, как один из водителей, который проезжал по трассе Львов-Тернополь, снял видео и выложил его в Сеть.

Оказалось, что женщина с ребенком на видео постоянно «работает» на этой трассе. Это подтверждает продавщица, которая торгует рядом с этим местом, а также работник заправки через дорогу. По его словам, иногда горе-мать шла «работать», оставляя на трассе девочку одну

«Бывало такое, что она ребенка вот здесь оставляла. Саму без присмотра, без никого. Ребенок спал, а она… Ребенок был ухожен», — говорит мужчина.

Местные несколько раз пытались вызвать полицию, однако те ничего не сделали.

«Привлечь ее к ответственности оснований у нас не было, поэтому патрульная решила с ней пообщаться, рассказала про различные социальные центры. Женщина поблагодарила и поехала домой на автобусе», — пояснил руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Марьян Шпитак.

После попадания видео в Сеть, женщина перебралась с этого отрезка трассы в небольшой городок в 70 километрах от Львова. Там полицейские ее задержали.

«Когда они вместе с клиентом, ребенок находится вместе с матерью, услуги сексуального характера мать предоставляет в автомобиле на заднем сидении, а ребенок остается на переднем сидении», — рассказала подробности признаний проститутки начальник сектора реагирования Золочевского отдела полиции Людмила Шеремета.

Правоохранители выяснили, что 39-летняя женщина — мать-одиночка. Родные о ее жизни и заработке почти ничего не знают. Сейчас сотрудники социальных служб принудительно отобрали ребенка у матери и отправили его на обследования. Мать хотят лишить родительских прав, а ребенка отправить в приют. Женщина может отделаться только штрафом в 85 гривен.

Напомним, 8 июня, в социальных сетях появился видеоматериал, на котором зафиксирован факт возможного употребления наркотических средств неизвестных мужчины и женщины в присутствии малолетнего ребенка. Позже львовская полиция забрала ребенка у семейной пары наркоманов, которые кололись в его присутствии.