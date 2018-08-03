В Сумах во дворе собственного дома застрелили экс-чиновника горсовета

В пригороде Сум в Барановке нашли мертвым экс-депутата и чиновника горсовета Анатолия Жука.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отец погибшего пришел домой и увидел труп сына после чего он позвонил в полицию. Это произошло в 19:12. Жук скончался по дворе собственного дома в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным.

Экс-депутат лежал возле своей машины, рядом был найден пистолет.

Анатолий Жук был судим за хулиганство и хранение оружия. Его также связывали с вором в законе Льора Сумским.

Старший инспектор сектора коммуникаций Нацполиции Владимир Крупецкий подтвердил «UA.Суми», что погибший — именно Анатолий Жук.

По данным «Антикора», Жук был депутатом городского совета в составе фракции «Рідне місто», входившей в коалицию с Партией регионов. Он занимал должность начальника управления градостроительства и земельных отношений Сумского горсовета. Открыто признавал, что дружит с вором в законе по кличке Льора и свои судимости.

После отставки сумского мэра Геннадия Минаева, на его должность был назначен руководитель местной «Батьківщини» Александр Лысенко. Но по требованию Льоры и Лыхмана, и.о. городского головы был вынужден под угрозой физической расправы, сохранить начальником управления градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука.

Напомним, в Каменском подорвали депутата горсовета, который занимался волонтерской деятельностью в зоне ООС.

Как известно, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя - бывшего бойца «Донбасса» Виталия Олешко. От полученных ран Олешко скончался. Позже полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в убийстве экс-бойца «Донбасса» Олешко.

Отметим, что экс-комбат «Торнадо» заявил, что убийца «Сармата» перешел из его батальона в полк «Азов» под покровительство зама Авакова.