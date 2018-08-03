В Бердянске суд избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве «Сармата» ОНЛАЙН

Бердянский горрайонный суд Запорожской области в пятницу, 3 августа, приступил к избранию меры пресечения для подозреваемых в убийстве бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко (позывной «Сармат»).

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Ходатайства об аресте рассматривает председатель суда Сергей Морока. Первым в зал суда привели Артема Матюшина, которого опознали как непосредственного убийцу.

Всего подозреваемых четверо. Им вменяют совершение умышленного убийства по предварительному сговору (п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса).

Как известно, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя - бывшего бойца «Донбасса» Виталия Олешко. От полученных ран Олешко скончался. Позже полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в убийстве экс-бойца «Донбасса» Олешко.

Отметим, что экс-комбат «Торнадо» заявил, что убийца «Сармата» перешел из его батальона в полк «Азов» под покровительство зама Авакова.