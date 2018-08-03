Украинские пограничники обнаружили среди посылок в Италию десять монет времён Римской империи

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На международном пункте пропуска «Чоп» по информации сотрудников Службы безопасности совместно с таможенниками пограничники не дали вывезти из Украины десять старинных монет.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В пункте пропуска «Тиса» в ходе дополнительного осмотра микроавтобуса «Мерседес» украинской регистрации пограничники обнаружили 10 серебряных монет времен Римской Империи, которым около 2 тысяч лет.

Пакет с серебряными динариями работники пункта пропуска обнаружили среди посылок, которые перевозили в Италию. Теперь стоимость монет определять эксперты.

Ранее сообщалось, что на Сумщине пограничники не дали вывезти из Украины в Россию предметы исторической ценности.

Людмила Жерновская

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