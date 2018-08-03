«Привез с Крыма»: У стрелка, выпустившего на Николаевщине из автомата два магазина патронов в сторону соседей, нашли еще и гранаты

На Николаевщине в доме мужчины, который устроил обстрел соседей из автомата, нашли еще и значительное количество боеприпасов, которые он якобы привез с Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 2 августа в селе Новоукраинка Березнеговатского района 47-летний пьяный мужчина из автомата обстрелял ограждения своих односельчан. Полиция на месте нашла автомат с глушителем, 55 гильз, два патрона, две пули.

В прокуратуре отмечают, что в ходе обыска жилища задержанного еще обнаружено и изъято восемь боевых гранат, 287 патронов к пистолету Макарова и 67 патронов к автомату Калашникова, составные части к автомату.

«По словам задержанного, боеприпасы он привез с территории АР Крым», – отметили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. Проверяется информация о происхождении боеприпасов.

Напомним, в селе Железный Порт сотрудники полиции задержали пьяного жителя города Николаева, который ездил по курорту на своем автомобиле, и при этом несколько раз выстрелил в воздух из газового пистолета.