В полиции передали в суд дело банды, которая совершала разбойные нападения в Николаевской и других областях

Следователи Нацполиции Украины завершили досудебное расследование в отношении членов ОПГ, которые на протяжении 2015-2017 годов совершали разбойные нападения на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областей.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Как известно, в декабре 2017 года в Запорожье задержали банду, совершавшую разбойные нападения в форме полицейских. Эта задержанная в Запорожье вооруженная группа грабителей ранее в Житомирской области совершила разбойное нападение на предпринимателя и похитила ювелирные изделия на 15 миллионов гривен. Также ранее в полиции опровергли причастность членов ОПГ к разбоям на Николаевщине.

Стоит напомнить, что в последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции. Похожее разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 29 августа в Вознесенске.

«Установлено, что участники банды совершали разбойные нападения на предприятия и людей на протяжении 2015-2017 годов, действовавших на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областях. Полицейские установили причастность участников банды к шести таких эпизодов, в том числе и нападение на ювелирного предпринимателя» – отметили в полиции.

В состав банды вошли 10 мужчин в возрасте от 30 до 56 лет. Организатором стал 32-летний ранее не судимый житель Донецкой области. Среди других участников - трое ранее судимых жителей Донбасса. Также в составе банды действовал 56-летний житель Донецкой области - бывший работник ОВД, который был уволен по собственному желанию. Большинство из них - выходцы из временно оккупированной территории Украины.

В каждом нападении злоумышленники применяли физическое насилие к потерпевшим и угрожали огнестрельным оружием. Кроме того, разбои сопровождались незаконным лишением свободы потерпевших. Установлено, что сумма причиненного материального ущерба составляет более 11 миллионов гривен.

После задержания девяти участников вооруженной банды полиция провела санкционированные обыски. Во время их проведения выявлено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Пока еще один, десятый установлен участник банды, находится в розыске.

Полицейские осуществляли досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по признакам преступлений, предусмотренных статьей 257 («Бандитизм»), частью 4 статьи 187 («Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений») Уголовного кодекса Украины.

Также было открыто уголовное производство по части 3 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), части 3 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством»), части 3 статьи 262 («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением») и части 1 статьи 14 («Приготовление к преступлению»).

Кроме того, подозреваемым грозит уголовная ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами согласно части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины закончило досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Обвинительный акт направлен в суд.

Также 9 сентября во время визита Порошенко и Гройсмана в Винницу вооруженные автоматами и в балаклавах мужчины ограбили три ювелирных магазина, а в Кривом Роге подобный инцидент произошел 31 июля. Во всех случаях преступники передвигались на черном автомобиле «BMW Х5». 8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время, пока охрана спала.

Кроме того, 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5». Напомним, 4 декабря в Николаеве неизвестные в форме полиции ограбили ювелирный магазин и устроили стрельбу на Центральном рынке.