Судья отказался арестовать пойманного на взятке начальника Еланецкого отдела полиции – дело должно вести ГБР, которое в Николаеве есть только на бумаге

В Николаеве суд отказался избирать меру пресечения задержанному на взятке начальнику Еланецкого отдела полиции из-за нарушения подсудности прокурором. Судья считает, что расследование в этом случае должно проводить недавно созданное Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда, опубликовавшая текст определения судьи Владимира Алейникова.

Как известно, 31 июля начальника Еланецкого отделения полиции Николая Стремилова задержали за то, что он систематически вымогал неправомерную выгоду от местного фермера за невмешательство в его деятельность.

Прокурор и следователь просили избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Они отмечали, что существуют риски, в случае неприменения в отношении него указанного пресечения он может скрываться от органов досудебного расследования и суда, влиять на свидетелей по делу, а также препятствовать уголовному производству иным образом.

Адвокаты и задержанный на взятке указывали, что подозрение не обосновано, предъявлено с нарушением сроков и закона.

Заявление от фермера изначально поступило в Департамент внутренней безопасности Нацполиции, которая передала его в прокуратуру Николаевской области. Прокуратура отметила, что расследование должно было проводить Госбюро расследований, но поскольку этот орган фактически не работает, то прокурор определил подследность этого производства за Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Следователи СУ ГУНП в свою очередь позже и составили подозрение задержанному , вручили его и обратились в суд с ходатайством о избрании меры пресечения.

Суд же четко отмечает, что подследственность преступления, совершенного сотрудником правоохранительного органа – компетенция ГБР. При этом судья отмечает, что прокурор превысил полномочия, когда самостоятельно определил подследственность за СУ ГУ Нацполиции Николаевщины, отмечая, что такие действия – произвол прокурора.

«Такое означает, что в этом случае следственный судья должен констатировать, что составление и предъявление подозрения С. в этом случае нельзя считать добросовестным, ведь оно была составлено ​​и предъявлено ​​ему некомпетентными лицами, то есть - по мотивам, честность и соответствие интересам досудебного расследования которых сомнительна. Итак, предъявленное ему подозрение нельзя считать обоснованным. При таком основания для избрания в отношении него меры пресечения является отсутствующими, из-за чего в удовлетворении этого ходатайства следует отказать», – говорится в определении суда.

Напомним, что в Николаеве зарегистрировали территориальное управление Госбюро расследований, но начало работы запланировано на сентябрь.

Как известно, внешняя конкурсная комиссия при Государственном бюро расследований определилась с 27 победителями на руководящие должности в этом ведомстве – в Николаевском территориальном управлении ГБР директором избрали Олега Денегу.

До этого Олег Денега был заместителем начальника Департамента поддержания государственного обвинения и представительство интересов гражданина или государства в судах ГПУ. В Генпрокуратуре он несколько лет занимал разные должности, а до этого, в период с 2009 по 2011 год, возглавлял прокуратуру Львова. Перед этим назначением Денега был прокурором Шевченковского района Львова.

Также ранее сообщалось, что конкурс на должность первого заместителя директора Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве выиграла Виктория Басалаева. При этом конкурс на должность еще одного заместителя директора территориального управления выиграл Николай Чернов.

Стоит отметить, что Басалаева была фигурантом уголовного производства по факту незаконной продажи 2,2 тонн арестованной кукурузы, попытка незаконного экспорта которой была пресечена в Николаеве налоговой милицией и пограничниками в феврале 2017 года. Тогда 1,2 тысячи тонн кукурузы общей ориентировочной стоимостью 4,7 миллиона гривен были переданы на ответственное хранение.