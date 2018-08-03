«С сумкой в руках побежала в лесополосу»: в полиции рассказали, как жена дебошира с автоматом попыталась спрятать оставшиеся боеприпасы

На Николаевщие найденные у дебошира с автоматом боеприпасы пыталась спрятать его жена.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 2 августа, в селе Новоукраинка 47-летний пьяный мужчина начал стрелять из автоматического оружия. Выпустив более полусотни патронов по заборам рядом расположенных домов односельчан, хулиган успокоился, и на момент прибытия полицейских смиренно сидел во дворе дома. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

После задержания стрелка полицейские отправились в дом хулигана с обыском.

«Подъезжая к домовладению задержанного, правоохранители увидели, как со двора вышла женщина с сумкой в ​​руках и побежала в сторону лесополосы. Не теряя ни минуты, женщину догнал начальник Березнеговатского отделения полиции Владислав Поплужний. Сумка, от которой жена злоумышленника пыталась избавиться, содержала четыре гранаты Ф-1 и четыре - РГД-5 с запалами к ним и патроны калибра 9 мм в количестве 287 единиц, 5, 45 мм - 76 и 5,6 мм – 7», – говорится в сообщении.

Все изъятые боеприпасы направлены для проведения исследования. Сейчас предоставляется правовая квалификация действиям жены злоумышленника.