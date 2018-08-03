Генпрокуратура сообщила о подозрении в создании преступной организации близкому к Гройсману главе ГФС в Винницкой области

Генеральной прокуратуры Украины сообщило о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ему вменяют создание преступной организации, умышленное уклонение от уплаты налогов и злоупотребление властью.

«Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним основатели и должностные лица субъектов хозяйственной деятельности. Участники преступной организации планировали и координировали свои действия, преследуя мотивы личного обогащения», - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, в результате нарушений злоумышленниками налогового законодательства и законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности бюджету был причинен материальный ущерб на сумму более 305 млн гривен.

Напомним, 9 июля в Виннице СБУ и ГПУ провели обыски в управлении фискальной службы в Винницкой области.