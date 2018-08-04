В Николаеве женщина выдавала себя за риэлтора и по подделанным документам продала экс-полицейскому чужую квартиру

Центральный районный суд Николаева арестовал подозреваемую в мошенничестве женщину, которая подделала документы и продала бывшему сотруднику полиции чужую квартиру.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полиции отметили, что в 2015 году в СМИ предоставлялась информация о том, что бывшим сотрудником полиции якобы совершены незаконные действия, направленные на завладение жильем военнослужащих ВСУ.

В ходе расследования установлено, что квартиру семья бывшего полицейского приобрела через услуги риэлтора, которая выдавала эту недвижимость за свою, подделав документы, и мошенническим путем завладела денежными средствами экс-милиционера, продав ему чужое жилище.

Следствие проводилось следователями (детективами) вновь в составе следственного управления ГУНП в Николаевской области отдела по расследованию особо тяжких преступлений, и собраны доказательства, направленные на привлечение к уголовной ответственности лица, причастного к мошенническому завладению жильем пострадавшего – военнослужащего.

На основании полученных доказательств детективы по согласованию с прокуратурой Николаевской области, сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении сразу нескольких уголовных преступлений: подделка документов, их использования (часть 4 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины), и мошенническое завладение чужим имуществом (часть 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины). Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

На квартиру наложен арест с целью предоставления возможности потерпевшему вернуть жилье обратно в свою собственность.

31 июля Центральный районный суд Николаева избрал аферистке меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и постоянно находится на контроле у ​​руководства Николаевского главка полиции и областной прокуратуры.

Напомним, что в Николаеве задержали серийного афериста, который промышлял на сделках с недвижимостью.

Также ранее сообщалось, что Генпрокуратура подозревала киевских полицейских в помощи банде, «отжимавшей» дорогие квартиры.