Полиция через 2,5 года нашла аферистку, продавшую в Николаеве квартиру бойца АТО экс-милиционеру

Полиция задержала подозреваемую в мошенничестве, которая продала в Николаеве квартиру военнослужащего бывшему сотруднику правоохранительных органов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в декабре 2015 года житель Николаева Александр Шутин, проходящий службу в зоне проведения АТО в рядах 53-й отдельной механизированной бригады заявил, что пока он был на востоке страны, его квартиру продали. Также Шутин самостоятельно в присутствии юристов и полиции вскрыл свою квартиру, на которую «новые хозяева» поставили свои замки. В квартире военный обнаружил пропажу своих вещей.

Как выяснилось, 18 декабря 2015 года нотариус заключил соглашение о купле-продаже квартиры между жительницей Николаева и бывшим оперуполномоченный уголовного розыска Очаковского РО УМВД, основываясь на зарегистрированном в соответствующих органах праве собственности на помещение (договор заключен через биржу в 1998 году). Позже суд арестовал на время следствие это жилье.

«В ходе расследования установлено, что квартиру семья бывшего полицейского приобрела через услуги риэлтора, которая выдавала эту недвижимость за свою, подделав документы, и мошенническим путем завладела денежными средствами экс-милиционера, продав ему чужое жилище», – рассказали в полиции.

Следователи (детективи) отдела по расследованию особо тяжких преступлении в составе следственного управления ГУНП области собрали достаточно доказательств, направленных на привлечение к уголовной ответственности лица, причастного к мошенническому завладения жильем пострадавшего-военнослужащего.

На основании полученных доказательств детективы по согласованию с прокуратурой Николаевской области, сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении сразу нескольких уголовных преступлений: подделка документов, их использования (часть 4 статьи 358 УК Украины), и мошенническое завладение чужим имуществом (часть 4 статьи 190 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

31 июля по ходатайству следователей, согласованном с прокуратурой, Центральный районный суд Николаева избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Николаеве задержали серийного афериста, который промышлял на сделках с недвижимостью.