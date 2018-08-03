У Луценко заявили, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом

Следствие по делу об убийстве одного из руководителей «Украинской правды» Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта.

Об этом говорится в пояснениях, которые Генеральная прокуратура предоставила в ответ на заявление редактора УП Алены Притулы, передает «Украинская правда».

«Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК ( «террористический акт» – УП) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти», – указывают в ГПУ.

В то же время, в ведомстве утверждают, что «на время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено».

Также правоохранители говорят, что экспертиза установила мощность взрывного устройства – от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие настаивает, что это «относительно незначительное количество для поражения многих целей».

«Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц», – говорится в пояснениях.

В ГПУ говорят, что их сотрудники по надзору за СБУ изучали уголовное производство и также не установили оснований для квалификации убийства как теракт.

Также сообщается, что прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации «усилия исключительно на этом производстве».

Относительно требования Алены Притулы признать ее потерпевшей в деле, ГПУ ответила, что «права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи им заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей».

«Такое заявление от Алены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. После заявлений всем пострадавшим была издана памятка про процессуальные права и обязанности потерпевшего, в которых стоят их подписи», – отмечают в прокуратуре.

Там также утверждают, что в действующем УПК нет прямого требования о вынесении постановления про привлечении в качестве потерпевшей.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, однако ее самой в авто не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.