Операция «Мигрант»: В Коблево полицейские обнаружили 10 иностранцев, которые хотели подзаработать

В пятницу, 3 августа, в Березанском районе на Черноморском побережье села Коблево правоохранители обнаружили десять граждан Узбекистана, Сенегала, Грузии, Кении, Азербайджана и Армении, которые работали в рекреационной зоне поварами в кафе, продавцами на рынке и предоставляли парикмахерские услуги, не имея на это специальных разрешений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Факты пребывания иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в Украине полицейские выявили во время отработки в рамках общегосударственной профилактической операции «Мигрант», которая началась с 1 августа.

По словам иностранцев, в курортную зону они приехали с целью заработать денег.

«За трудоустройство без соответствующего на то разрешения к административной ответственности привлечено десять иностранных граждан и составлены протоколы по ст. 203 КУоАП «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины». Также по ст.204 КУоАП «Нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов» к ответственности привлечены и работодателя», - сообщает начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП Дмитрий Кот.

Полицейскими направлено представление в Государственной миграционной службы в Николаевской области о сокращении сроков пребывания в Украине указанным иностранцам.

Напомним, что в субботу, 24 февраля, полицейские совместно с представителями общественных формирований по охране общественного порядка «Скиф» и «Кордон» в рамках операции «Мигрант» провели рейд на одном из оптовых рынков областного центра Николаева, в ходе которого был обнаружен нелегальный мигрант из Азербайджана.