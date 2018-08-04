«Разграбили 13 могил»: в Баштанке будут судить двух жителей области за надругательства над надгробиями

Прокуратура Баштанки направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Витовского района, которые в мае этого года, надругались над могилами на кладбище села Добрая Криница Баштанского района.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, по информации Баштанской местной прокуратуры.

«Следствием было установлено, что злоумышленники, вступив в преступный сговор, с целью дальнейшего сбыта похищенного имущества и получения прибыли, совершили кражу фрагментов ограждения, надгробий и других металлических предметов с 13 могил, причинив материальный ущерб родственникам умерших на общую сумму около 100 тысяч гривен», - говорится в сообщении прокуратуры.

Во время сбыта похищенного имущества злоумышленники были задержаны работниками Баштанского отдела полиции. Под процессуальным руководством местной прокуратуры автомобиль, на котором перевозилось похищенное имущество был арестован.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.297 УК Украины, то есть надругательство над могилой, совершенное из корыстных побуждений. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве на кладбище вандалы выкопали и выбросили в мусор «казачьи» кресты