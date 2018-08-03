Николаевская полиция просит распознать подозреваемых в убийстве женщины на Аляудском спуске – они могут быть причастны и к другим преступлениям

Сотрудники полиции Николаевской области просят граждан распознать трех одесситов в убийстве женщины на Аляудком спуске, которые могут быть причастны к другим преступлениям.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Если на фото вы узнали своих обидчиков, обратитесь в Ингульский отдела полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42 А, или по телефонам - (0512) 21-61-11, 102», – обращаются в полиции.

Подозрение в том, что злоумышленники могут быть причастны к другим преступлениям связанно с тем, что эти двое парней и девушка выманивали своих жертв через сайт знакомств.

Напомним, оперативники управления уголовного розыска Николаевского областного главного управления полиции задержали трех злоумышленников, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Подозреваемых задержали в Одессе. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина умерла еще до приезда медиков.