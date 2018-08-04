В АМПУ обсуждали с фирмой из Катара вопрос концессии николаевского порта «Ольвия»

На встрече для подписания меморандума о сотрудничестве между Администрацией морских портов Украины и катарской фирмой Qatar ports management company «Mwani Qatar» обсуждали проекты концессии портов «Ольвия» «Херсон», которые находятся в непосредственной близости от основных сельскохозяйственных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Так, меморандум был подписан во вторник, 31.07.2018, в Киеве в присутствии министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и министра транспорта и коммуникаций Катара Д. Аль Сулейти. С украинской стороны подпись под документом поставил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, от Катара — генеральный директор «Mwani Qatar» Абдулла Аль Ханджи.

Накануне подписания руководитель катарской портовой компании встретился с Райвисом Вецкагансом в Одессе, где ознакомился с работой и потенциальными инвестиционными проектами в портах «Южный» и «Одесса».

«Одно из приоритетных направлений, которые планирует развивать Катар в сотрудничестве с Украиной – это экспорт сельхозпродукции. В связи с этим, на встрече с Абдуллой Аль Ханджи мы детально обсудили проекты концессии портов «Ольвия» и «Херсон», которые находятся в непосредственной близости от основных сельскохозяйственных регионов Украины»,— отметил руководитель АМПУ, комментируя подписание меморандума с Катаром.

Кроме того, по словам Райвиса Вецкаганса, Катар также заинтересован участвовать в развитии порта «Южный». Этот порт, в соответствии со стратегией АМПУ, благодаря работам по дноуглублению в ближайшие годы сможет принимать самые большие суда, которые могут проходить через пролив Босфор.

В свою очередь генеральный директор «Mwani Qatar» Абдулла Аль Ханджи подтвердил, что консультанты катарской компании уже рассматривают два проекта по порту «Южный». Также их заинтересовал проект развития пассажирского терминала и отеля в порту «Одесса».

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