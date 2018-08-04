На Закарпатье полиция задержала женщину, продававшую своего 3-летнего ребенка для попрошайничества

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции в Закарпатской области совместно с бойцами КОРД провели спецоперацию и пресекли попытку продажи 3-летнего ребенка. Установлено, что за 2,5 тысячи долларов США жительница Мукачево договорилась о продаже своего сына для попрошайничества.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 3 августа, около 21:15 в городе Мукачево отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиция в Закарпатской области совместно с сотрудниками управления КОРД провели спецоперацию и пресекли попытку продажи 3-летнего мальчика.

Полиция работала в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека, совершенные организованной группой или связанные с незаконным вывозом детей за границу или невозвратом их в Украину, или с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации или насильственного донорства, или если они повлекли тяжкие последствия).

Полицейские установили, что 39-летняя мукачевка подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за валюту с целью трудовой эксплуатации для попрошайничества. Женщину разоблачили в момент передачи ребенка и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

За совершенное задержанной грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Хмельницком полиция задержала женщину, которая пыталась продать двух своих детей, третий ребенок должен был еще подрасти.