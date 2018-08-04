В ночном конфликте в центре Николаева никто от огнестрельного оружия не пострадал – участники драки отказались от претензий друг к другу

После драки в центре Николаева 4 августа никто серьезно не пострадал, и участники потасовки отказались от обоюдных претензий. При этом никто не пострадал в результате стрельбы – выстрелы произвели в воздух и со стартового пистолета.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Как известно, ранее в СМИ появилась информация о конфликте между двумя компаниями около 04:00 в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Московской, который закончился стрельбой. При этом якобы один из участников драки сначала выстрелил из пистолета в воздух, а затем стрелял в спину убегающего оппонента.

Собеседник в Главке рассказал, что драка не была массовой, а только между несколькими представителями компаний.

В этот момент возле места конфликта проходили граждане – один из них достал стартовый пистолет и сделал выстрел, чтобы успокоить участников ссоры. Оружие было снаряжено стартовыми патронами и, предварительно, в конструкцию оружия никаких изменений не вносили.

– Одному из парней разбили нос и он начал вытирать кровь руками, поэтому он так ею сильно и испачкался, – рассказал собеседник, отметив, что на данный момент никаких заявлений о телесных повреждениях ни от одного из участников драки не поступало.

Информацию о потасовке зафиксировали в Едином журнале учета.

Напомним, в Николаеве таксист подумал, что его хотят ограбить и стал стрелять из стартового пистолета.