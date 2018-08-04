В Николаеве полиция выявила у мужчины плантацию двухметровой конопли и зерна элитного каннабиса

В николаевском микрорайоне Терновка у 30-летнего мужчины за местом жительства полиция нашла кусты с коноплей, зерна элитного каннабиса, а также готовое к употреблению наркозелье.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В результате обыска у мужчины полицейские обнаружили на приусадебном участке около 10 кустов наркосодержащих растений длиной в два метра. Кусты конопли хозяин тщательно ухаживал – поливал, обрабатывал от сорняков, а некоторые из них маскировал, выращивая рядом огурцы, которые подвязывал, чтобы те плелись по сетке и закрывали наркорастения.

В ходе обыска в подсобном помещении полиция обнаружила четыре пакетика, наполненных высушенным и измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета, самодельное средство для употребления наркотических средств и пакеты элитных семян конопли.

Все изъятое направлено на проведение соответствующего исследования.

Следователи Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области по данному факту начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 310 УК Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли»), что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

По результатам проведенных экспертиз правоохранителями будет решаться вопрос о сообщении мужчине о подозрении, а также предоставлению событию дополнительной квалификации по статье 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Досудебное расследование продолжается.