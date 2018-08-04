На Сумщине СБУ задержала работника исправительной колонии, поставлявшего заключенным наркотики

В Сумской области сотрудниками Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры разоблачили начальника одного из отделений Роменской исправительной колонии, который систематически поставлял заключенным наркотики.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что чиновник проносил в исправительное учреждение запрещенные предметы и наркотики и сбывал их осужденным. Средства делец получал от родственников заключенных на банковский счет. Размер денежного вознаграждения за каждую такую «передачу» составил около двух тысяч гривен», - говорится в сообщении.

После очередной попытки пронести на территорию колонии около 140 граммов каннабиса, злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ.

«Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия», - уточняется в сообщении пресс-центра.

Напомним, ранее СБУ задержала работника Черниговского СИЗО, который передавал арестованным наркотики.

Как известно, ранее на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов. Судья Центрального районного суда Галина Подзигун избрала Цыбуле меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.