В Вознесенске у мужчины нашли грядку с коноплей – для лучшего урожая он поставил капельное орошение

В Вознесенске мужчина на огороде выращивал кусты конопли и поставил капельное орошения для лучшей урожайности.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские провели санкционированный судом обыск у жителя Вознесенска в субботу, 4 августа. В ходе следственных мероприятий они обнаружили и изъяли на приусадебном участке 23 куста конопли.

«Хозяин заботливо ухаживал на наркоурожаем, организовал капельный полив. Также во время обыска в доме были изъяты емкость с семенами конопли», – отметили в полиции.

По словам 46-летнего владельца домовладения, кусты конопли он выращивал исключительно для собственного потребления. Сейчас изъятое направили на исследование.

За незаконное выращивание наркозелья мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет по статье 310 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в николаевском микрорайоне Терновка полиция выявила у мужчины плантацию двухметровой конопли и зерна элитного каннабиса.