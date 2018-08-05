В Лондоне суд приговорил к пожизненному сроку 18-летнюю джихадистку, обвиняемую в подготовке терактов

Лондонский уголовный суд Олд-Бейли приговорил к пожизненному заключению 18-летнюю девушку, обвиненную в подготовке террористических атак.

Об этом сообщает «Reuters»

Сафаа Булар, которая вместе с другими членами своей семьи планировала теракты в Лондоне, должна будет провести за решеткой не менее 13 лет, сообщили в суде 3 августа.

По данным правоохранительных органов, это была единственная в стране экстремистская ячейка, связанная с джихадистами «Исламского государства».

Сафаа была задержана два года назад в аэропорту, откуда собиралась отправиться в Сирию к своему жениху - боевику группировки «Исламское государство» британского происхождения. Девушку отпустили, забрав ее загранпаспорт. После этого Булар планировала теракты в Лондоне вместе со своей матерью - уроженкой Марокко и 22-летней сестрой. Об этом девушка, в частности, рассказывала ряду своих знакомых в интернете, которые на самом деле были агентами под прикрытием.

Суд также изучил телефонные разговоры между тремя женщинами, в которых те, как утверждают оперативники, под «чаепитием» в «стране чудес» подразумевали планируемые теракты.

Сестра и мать осужденной были задержаны вблизи исторического района Лондона Вестминстер, где они купили ножи и, как предполагается, осматривали места для совершения терактов. Они признали вину и должны провести в заключении не менее 16 лет и 6 лет и 9 месяцев соответственно. Сама Сафаа Булар настаивает на своей невиновности.