Прокуратура через суд оспаривает передачу Николаевским горсоветом в частную собственность участков в Леваневцах на ₴1,2 миллиона

Николаевская местная прокуратура №1 подала в суд иски о признании незаконной передачу Николаевскм городским советом участков, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Бугского лимана в микрорайоне Леваневцев.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Три участка общей площадью около 3000 квадратных метров находятся по проулку Пролетном и стоят около 1,2 миллиона гривен.

«Указанные земельные участки незаконно предоставлены гражданам в частную собственность на основании решений Николаевского городского совета, принятых с нарушением земельного и градостроительного законодательства», – говорится в сообщении.

С целью устранения грубых нарушений законодательства прокуратура предъявила три иска в интересах государства к Николаевскому городскому совета и к трем гражданам о признании незаконными и отмене решений, признании недействительными государственных актов на право собственности с обязательством лиц вернуть территориальной общине города земельные участки.

Напомним, что николаевская полиция начала расследование по факту строительства многоэтажного дома в Леваневцах. Позже ГАСК отменил декларацию о застройке.

Ранее, 2 июля, в ходе аппаратного совещания у мэра Александра Сенкевича подняли вопрос незаконной застройки прибережной зоны микрорайона Леваневский. Тогда же выяснилось, что у фирмы-затройщика есть декларация, в котором указывается что на данном участке будет проводится реконструкция. В итоге, начальник городского ГАСКа Валентин Возчиков уверил мэра и депутатов, что все будет по закону, и если есть нарушения, то стройку ликвидируют, а о результатах проверки и других действиях он будет сообщать лично.

Как сообщалось, в 2009 году депутаты Николаевского городского совета приняли решение №36/62, согласно которому последняя зеленая зона в бывшем военном гарнизоне на берегу реки, на месте бывшего летнего кинотеатра была роздана 18-ти гражданам под строительство индивидуального жилья. После чего началась вырубка деревьев, а жители соседних домов сразу же стали протестовать против уничтожения зеленой зоны.

Однако, люди, вышедшие на общее собрание к месту вырубки рощи, в ходе бурного обсуждения плана своих действий так и не решились сносить забор, возведенный вокруг сквера застройщиками.