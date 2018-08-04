На Николаевщине мужчина обманывал граждан на псевдоаренде и продаже несуществующей одежды через интернет

В Снигиревке мужчина через фейковые объявления в сети о продаже одежды и предоставления услуг аренды помещений выманивал деньги граждан.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник размещал на страницах Интернет-ресурсов объявления о продаже одежды, оказания услуг по аренде квартир. Кроме того, с целью введения в заблуждение потенциальных покупателей и создания у них положительного впечатления, подозреваемый привлекал своих знакомых и родственников, которые оставляли в сети «Интернет» положительные отзывы и комментарии о проданном им товаре или оказанных услугах», – говорится в сообщении

Правоохранители задокументировали совершение мошеннических действий в отношении 7 граждан, которые являются жителями разных областей Украины.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Завладение чужим имуществом путем обмана («Мошенничество»), путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники»).

Расследование продолжается.

Напомним, что жители Львовской и Винницкой областей перечислили мошенникам 9 тысяч гривен за бронь номеров в Коблево.