На Николаевщине руководитель госпредприятия прикупил иномарку и земельный участок, но не внес в декларацию – его оштрафовали на ₴3400

Суд оштрафовал на 3400 гривен руководителя ГП «Реконструкция» за невнесенные данные в декларцию о покупке автомобиля и земельного участка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«Чиновник, будучи лицом, на которое распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции» и субъектом декларирования, в нарушение требований ст. 52 указанного Закона не сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, приобретя в декабря 2017 года земельный участок площадью 44,78 га стоимостью 461 тыс. грн. Кроме того, указанное должностное лицо не внесло данные в декларацию о приобретении автомобиля Volkswagen 2014 выпуска стоимостью 235 тыс. грн., который он приобрел в марте этого года. По результатам рассмотрения дел суд согласился с доводами прокурора о доказанности факта правонарушения и назначил служащему наказание в виде штрафа на общую сумму 3400 грн», – говорится в сообщении.

Таким образом, чиновника признали виновным в совершении коррупционого админнарушения по части 2 статьи 172-6 КУоАП («Нарушение требований финансового контроля»).

Отметим, что руководителем ГП «Реконструкция» является Андрей Чернухин. Согласно его декларации за 2017 год, он владеет «Toyota Camry» 2016 года выпуска и трактором «МТЗ-82». Согласно форме изменений, автомобиль, который стал поводом для протокола о коррупционном правонарушении – это «Volkswagen Trahsporter».

За прошлый год Чернухин заработал 193 тысячи гривен, и продал недвижимость за 280 тысяч гривен. Наличными он еще хранит 300 тысяч долларов.

Напомним, что ранее прокуратура рапортовала, что привлекла к ответственности за коррупцию депутатов и чиновников – на 54 человека пришлось целых 62 тысячи штрафа.