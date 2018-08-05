В Венесуэле во время выступления президента прогремел взрыв – ответственность за него взяла вооруженная группировка

Взрыв прогремел во время выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро на праздновании годовщины создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе.

Об этом сообщает местное издание El Observador.

Речь главы государства транслировалась в прямом эфире. На телевизионных кадрах, появившихся на YouTube, видно, как Мадуро прервал монолог и запрокинул голову. Его жена Килия Флорес тоже посмотрела вверх, а затем камера переключилась на одного из солдат, участвовавших в параде. После этого следует общий план, на котором военнослужащие резко начинают разбегаться.

Президента эвакуировали. Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес подтвердил, что на лидера страны было совершено покушение, передает Efecto Cocuyo.

Нападавшие использовали летающий дрон со взрывчаткой. Устройство сработало возле сцены, где выступал Мадуро. Ранения получили шесть офицеров гвардии, сам президент не пострадал.

Также отмечается, что Мадуро был переизбран на высший пост в мае 2018 года, набрав около 68 процентов голосов. Прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли 14 апреля 2013 года. Тогда он победил с перевесом менее чем в один процент голосов. В настоящее время его популярность падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.

Позже стало известно, что венесуэльская вооруженная группировка «Фланелевые солдаты» (Soldados de Franelas) взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом участники организации написали в своем Twitter-аккаунте.

По их словам, они использовали два дрона, нагруженных взрывчаткой С4. Однако аппараты не смогли долететь до президентской ложи, так как были сбиты снайперами.

«Мы показывали, что они [правительство] уязвимы, сегодня наша цель не достигнута, но это лишь вопрос времени», — говорится в публикации.

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/teIEwygN3S — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 августа 2018 г.

По информации Associated Press, Мадуро сообщил о задержании нескольких человек, виновных в покушении на него. По мнению президента Венесуэлы, ответственность за покушение несет колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос, к организации также причастны и крайне правые венесуэльские группировки.

Справка:

Группировка «Фланелевые солдаты» позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления против власти Мадуро. Самым известным участником вооруженной группировки был Оскар Перес, обстрелявший в июне 2017 года здания Верховного суда и МВД в Каракасе. В декабре мятежный солдат взял ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. В январе 2018 года он вместе с шестью участниками «Фланелевых солдат» был застрелен венесуэльскими спецслужбами.

Напомним, что ранее во время выступления Президента Зимбабве неизвестные взорвали бомбу.