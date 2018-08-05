На Кировоградщине полицейские накрыли «сходку» криминальных авторитетов – задержаны более 30 человек

В Кировоградской области состоялась сходка местных криминальных авторитетов, во время которой полиция устроила облаву.

Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

«Поводом для данной «встречи на природе» было назначение «смотрящего» за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их утвержденному сценарию, несмотря на благословение вора в законе по кличке «Хохол», - отметил Аброськин.

По словам Аброськина, только что назначенному «смотрящему» за Светловодском и еще более чем 30 участникам сходки «пришлось лечь мордой в землю».

Напомним, что в сентябре 2017 года в Кропивницком полиция задержала 27 человек на «сходке» уголовников. Среди задержанных есть и «авторитеты». Позже полиция Кропивницкого отпустила «смотрящего» за городом Первомайском Петра Чалого (он же «Петя Малый»), который был задержан во время «сходки» представителей криминального мира.