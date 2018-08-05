В Афганистане при атаке смертника погибли три военнослужащих НАТО

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В результате атаки террориста-смертника в воскресенье утром, 5 августа, на востоке Афганистана были убиты трое военнослужащих, которые были членами миссии НАТО «Решительная поддержка».

Об этом сообщается на официальном сайте миссии.

Как сообщается, нападение произошло во время патрулирования. Кроме того, в результате взрыва был также ранен еще один член миссии и двое афганских военных.

Вместе с тем, как сообщает телеканал Tolo News, террорист-смертник подорвался в автомобиле возле конвоя иностранных войск в восточной провинции Парван. Также отмечается, что ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение «Талибан».

Напомним, что Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с террористами «Талибана».

Julia Davudenko

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность