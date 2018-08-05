Полицейские задержали двоих налетчиков на ювелирный магазин на Одесчине – третьего ищут

В Харьковской области полицейские задержали налетчиков на ювелирный магазин, расположенный на территории Одесской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Событие произошло 25 июля в поселке Донец Балаклейского района. Около 16:30 трое неизвестных в масках ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 тысяч гривен и ювелирными изделиями.

Для раскрытия дерзкого преступления полицейские провели комплекс оперативных розыскных действий. В результате сотрудники полиции задержали в Одесской области двух человек, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии.

Как рассказал и.о. начальника Балаклейского отдела полиции Дмитрий Страхов, задержанные признали свою вину. Во время допроса они признались, что преступление готовили тщательно, для чего разработали детальный план. Похищенное имущество воры распределили между собой.

В настоящее время указанные лица находятся под стражей. Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас полицейскими принимаются все необходимые меры для задержания третьего соучастника преступления. Досудебное расследование продолжается.

Как известно, в декабре 2017 года в Запорожье задержали банду, совершавшую разбойные нападения в форме полицейских. Эта задержанная в Запорожье вооруженная группа грабителей ранее в Житомирской области совершила разбойное нападение на предпринимателя и похитила ювелирные изделия на 15 миллионов гривен. Также ранее в полиции опровергли причастность членов ОПГ к разбоям на Николаевщине.

Стоит напомнить, что в последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции. Похожее разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 29 августа в Вознесенске.

Также 9 сентября во время визита Порошенко и Гройсмана в Винницу вооруженные автоматами и в балаклавах мужчины ограбили три ювелирных магазина, а в Кривом Роге подобный инцидент произошел 31 июля. Во всех случаях преступники передвигались на черном автомобиле «BMW Х5». 8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время, пока охрана спала.

Кроме того, 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5». Напомним, 4 декабря в Николаеве неизвестные в форме полиции ограбили ювелирный магазин и устроили стрельбу на Центральном рынке.

Напомним, что следователи Нацполиции Украины завершили досудебное расследование в отношении членов ОПГ, которые на протяжении 2015-2017 годов совершали разбойные нападения на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областей.