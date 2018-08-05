«С помощью деревянной палки и ножа»: На Луганщине в ходе пьяной драки убили бойца ВСУ

В Лисичанске вечером 3 августа в ходе пьяной драки трое человек до смерти забили 39-летнего бойца ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Полиция задержала подозреваемых — 53-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 49 лет и 51 года. Они уже признали свою вину.

Задержанные рассказали, что конфликт с погибшим возник во время распития спиртного — они с помощью деревянной палки и ножа нанесли военному травмы, не совместимые с жизнью.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное дело по статье 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Как сообщает телеканал «UA: Донбасс», военнослужащий приехал в отпуск на день рождения своего отца. Жена погибшего сейчас находится в Киевской области.

Напомним, что в канализационном коллекторе на территории воинской части в городе Лозовая обнаружили тело мужчины. Позже стало известно, что это сделали его сослуживцы.