«Всю сцену снимала моя подруга»: Девочка из Одессы, которую избили школьницы, рассказала подробности произошедшего

15-летняя одесситка, которую жестоко побили девочки из ее школы рассказала подробности произошедшего. По ее словам, она понятия не имела, что идет на «стрелку».

Об этом сообщает «Страна».

Как известно, что в Одессе, возле заброшенного детского сада, неподалеку от школы № 69 школьницы жестоко избили девочку.

«Мне позвонила одна из моих знакомых. Пожаловалась, что, мол, ей скучно, погулять не с кем. Я согласилась выйти и с ней пройтись. Она ни словом не намекнула о том, что задумала. При мне позвонила якобы своей маме: «Я задержусь, гуляю с подружкой». И повела меня в сторону 69-й школы. Неожиданно на улице к нам присоединились еще несколько девочек из этой же компании и парень - Максим. Меня вдруг обвинили в том, что за мной начал ухаживать общий знакомый - Андрей. Ни единого повода для ухаживаний я ему не давала. Это были какие-то странные обвинения. Девочки постепенно «разогревались», начали оскорблять меня. Вскоре мы подошли к пустырю между школой и детским садиком. Там меня и начали бить», - рассказала девочка.

По ее словам, она не понимала, что происходит. При этом видео избиения снимала ее подруга, с которой она больше всех общалась. Рядом с девочками-подростками стоял старшеклассник, который подсказывал им, как бить.

«Боялась ответить, подумав, что могут избить еще сильней, - говорит Соня. - Просто закрывала голову и лицо. Всю сцену избиения снимала моя подруга из соседнего дома, с которой я больше всех дружила - она регулярно бывала у меня в гостях. Она лично меня не била, только снимала. Вообще снимало избиение трое девочек. Единственный из мальчиков - десятиклассник Максим просто стоял рядом и издевательски комментировал и подзуживал - мол, бей «с ноги». Но сам не бил. После избиения меня оставили сидящей на земле. Поначалу отобрали телефон и наушники. Но сразу после избиения их вернули. Зачем отбирали? Сказали, что боялись разбить мой телефон. Все это избиение было заранее задумано - меня просто выманили из дома и повели бить. После драки было несколько синяков, потом прошло. До сегодняшнего дня только под глазом еще синяк (девочку избили 26 июля в 19.00 - прим.). Мне уже звонили мои подруги из моей школы, где я учусь. Очень возмущались произошедшим. Те, кто меня били, пытались мне звонить, после того, как вся эта история стала известна. Но я с ними не хочу общаться».

По словам мамы Сони Оксаны, после избиения с ней пытались «договориться» родители девочек, которые избивали ее дочь.

«Договариваться с ними я не буду и даже не думала о таком, - сказала Оксана. - Родители избивавших звонили, пытались извиняться. Но я этого не принимаю... В сети уже есть информация, что якобы все закончится административными штрафами по 51 гривне для родителей мучительниц моей дочки. Но я написала заявление в полицию. Хочу, чтоб был суд, виновницы должны быть наказаны по закону. Это какая-то звериная жестокость. Страшно и то, что одна из снимавших избиение моей дочки очень часто бывала у нас в гостях, я считала ее подругой Сони», - рассказала она.

Стоит отметить, что все участники инцидента несовершеннолетние: 13-летняя Алена, 13-летняя Ксения, 14-летняя Ирина и Валерия - ей в декабре этого года должно исполниться 18 лет. Среди них был и парень, который подсказывал как лучше бить, чтобы было больнее. Отмечается, что после произошедшего участники инцидента закрыли свои аккаунты от посторонних. Как удалось выяснить журналистам — эти школьники всегда держатся одной компанией.

«Они всегда собираются в одном месте. Это такая компания из «отмороженных» - они чувствуют себя чуть ли не королевами района и «роковыми красавицами из избранных». На самом деле это девчонки из обычных семей. Я видел, как эта компания уже собиралась после избиения. Они пили пиво, хихикали и смеялись, мол, «ситуацию разрулят и все уже «проехали», - рассказал знакомый подростков.

Напомним, на Житомирщине группа парней на глазах у окружающих жестоко избила восьмиклассника.