В Николаеве суд отправил в СИЗО троих одесситов, подозреваемых в убийстве женщины на Аляудском спуске

В субботу, 4 августа, Ленинский районный суд Николаева избрал меру пресечения троим одесситам, которых подозревают в убийстве девушки.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, ночью 1 августа в Ингульском районе Николаева побили женщину, которая от полученных травм умерла на месте происшествия. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали трех злоумышленников, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Подозреваемых задержали в Одессе. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина умерла еще до приезда медиков.

Только одному из троих задержанных, 26-летнему мужчине, инкриминируют умышленное убийство из корыстных целей. Всех троих подозревают в разбое, направленном на завладение имуществом с причинением телесным повреждений.

«Так, подозреваемый В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение потерпевшему смерти и завладения ее имуществом, заведомо допуская и желая наступления смерти потерпевшей от вызванных им телесных повреждений, удерживая металлический предмет нанес удары в область головы последней, чем причинил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, фрагментарного перелома костей свода и основания черепа, кровоизлияния под твердую мозговую оболочку и кровоизлияний в под паутинный пространство правой и левой полушарий головного мозга. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления», – сообщает пресс-служба суда.

Также сообщается, что после убийства женщины подозреваемые украли имущество потерпевшей: мобильный телефон, золотую цепочку, золотое кольцо, кварцевые часы.

В судебном заседании прокурор просил ходатайство удовлетворить и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Суд, исследовав материалы полученных ходатайств, заслушав мнение прокурора, подозреваемых и их защитников, принял решение применить к подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. На данный момент продолжаются следственные действия.