ГПУ передала в Центральный суд материалы дела экс-директора Николаевского аэропорта, который давал взятку губернатору Савченко

Михаил Галайко Генпрокуратура передала в Центральный районный суд Николаева обвинительный акт в отношении бывшего директора КП «Николаевский международный аэропорт» Михаила Галайко, которого задержали за дачу взятки главе Николаевской ОГА Алексею Савченко.

Об этом свидетельствует информация на сайте Судебной власти Украины.

Как известно, Михаил Галайко подозревается в попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко. Ранее сообщалось, что вечером 29 декабря 2017 года Галайко вместе со своим первым заместителем Максимом Карпиным приехали в здание Николаевской ОГА с целью дать взятку Савченко. Галайко оставил Карпина в приемной, а сам зашел в кабинет к председателю ОГА. При нем было 700 тысяч гривен, которые он предложил за продление с ним трудовых отношений. Кроме того, еще 300 тысяч было у Карпина. Общая же сумма взятки была предложена в размере 2,5 миллиона гривен.

Отметим, что изначально досудебное расследование проводило следственное управление ГУНП в Николаевской области, но позже это уголовное производство передали в Киев, в Главное следственное управление Нацполиции Украины.

ГПУ передала обвинительный акт в отношении Михаила Галайко в конце июля. Также в Центральном райсуде Николаева определились с судьей, который будет рассматривать производство – Владимир Алейников.

Напомним, что меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, равноценного общей сумме взятке, суд избрал Галайко 30 декабря прошлого года. Прокуратура настаивала на аресте с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

3 января экс-руководитель КП «Николаевский международный аэропорт» вышел на свободу после уплаты залога в 2,5 миллиона гривен.

В середине февраля прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявлял, что в деле о попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко экс-руководителем КП «Николаевский международный аэропорт» Михаилом Галайко назначили аудиторскую проверку и ряд экспертиз.

После Михаила Галайко исполняющим обязанности директора николаевского аэропорт стал бывший Владислав Волошин, который 18 марта застрелился из пистолета.

20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что к самоубийству и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина могут быть причастны бывший директор аэропорта Михаил Галайко и его первый заместитель Максим Карпин.

Также напомним, что нынешний и.о. гендиректора аэропорта Федор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.