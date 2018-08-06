В Одессе полиция задержала директора фирмы, который за взятки делал документы для моряков

Правоохранители задержали директора одной из крюинговых компаний Одессы, который за взятки делал документы для трудоустройства моряков на иностранные суда.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

45-летнего предпринимателя задержали во время передачи ему клиентом 10,5 тысячи гривен.

В помещении правонарушителя провели обыск, во время которого изъяли документы, связанные с трудоустройством моряков за рубежом, с предоставлением морякам соответствующей квалификации, печати предприятия по трудоустройству иностранцев и граждан Украины за рубежом, а также деньги, мобильные телефоны, компьютеры и тому подобное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.

Фигуранту дела объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в мае 2018 года Министерство иностранных дел констатировало увеличение количества фактов задержания и ареста украинцев – членов экипажей морских судов за рубежом и предостерегало от сотрудничества с сомнительными компаниями.

МИД обнародовал рекомендации гражданам Украины, которые планируют трудоустройство в судоходных компаниях.

По данным МИД, основной причиной задержаний и арестов является перевозка нелегальных мигрантов и запрещенных грузов.

Напомним, в Украину вернулись 12 моряков, которых год назад задержали в Греции и подозревали в контрабанде оружия