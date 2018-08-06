Суд избирает меру пресечения подозреваемому в нападении на советницу мэра Херсона Гандзюк

Херсонский городской суд в понедельник, 6 августа, избирает меру пресечения для подозреваемого в покушении на Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщил представитель потерпевший в суде Маси Найем.

«Новиков Николай Николаевич, 30.11.1978 г.р. г. Херсон, зарегистрирован по адресу: г.. Херсон, проспект Адмирала Сенявина, д. 142, кв. 35», – рассказал о подозреваемом юрист.

При этом в суд не появился адвокат Новикова, поэтому судья огласил перерыв до 13:00, чтобы привлечь на один процесс бесплатного адвоката.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев.

Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).