В Первомайске после празднования дня рождения именинницу нашли убитой

Ночью в воскресенье, 5 августа, в одном из частных домов Первомайска обнаружили убитую женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 23:30 тело 27-летней потерпевшей с ножевым ранением было обнаружено по месту ее проживания в частном доме в одном из районов города. Женщина была найдена мертвой после празднования своего дня рождения.

Для установления причины смерти погибшей проводится судебно-медицинская экспертиза. По факту убийства местной жительницы следователи начали уголовное производство (часть 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины) и проводят расследование, в ходе которого будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению указанного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Николаеве мужчина в пьяной ссоре зарезал свою сожительницу и вынес ее тело в подъезд.