На Полтавщине пенсионерка устроила взрыв с пятью пострадавшими и пропала

В селе Зуевка Миргородского района в Полтавской области пятеро людей пострадали из-за взрыва газового баллона в доме.

Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.

«Происшествие произошло 4 августа. По предварительной версии, которая строится на показаниях очевидцев, баллон с пропаном сорвался в результате поджога дома 70-летней хозяйкой», - говорится в сообщении.

Пятеро очевидцев, среди которых 47-летний глава Зуевского сельсовета, пытались самостоятельно потушить пожар до прибытия спасателей. Однако, из-за взрыва газового баллона все пятеро получили термические ожоги различной степени.

С места происшествия были госпитализированы две местные жительницы 39-и и 66-и лет, 45-летний мужчина и председатель сельсовета.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности (ст. 270 Уголовного кодекса). Также правоохранители устанавливают место нахождения пожилой женщины - Рукомасовой Галины Васильевны. У нее также могут быть ожоги.

Напомним, в Днепре патрульный помогал мужчине удерживать гранату без чеки – боеприпас оказался «пустышкой».